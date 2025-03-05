Warga Jatinegara Sambut Baik Pemindahan ke Rumah Susun untuk Hindari Banjir

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel menyosialisasikan pemindahan warga terdampak banjir ke rumah susun (rusun).

Salah satu warga Jatinegara bernama Eti pun menyambut baik rencana relokasi tersebut, dan berharap pemerintah provinsi (Pemprov) segera membenahi masalah setiap lima tahun sekali ini.

"Ya kalau memang betul mau banget dipindahin ke rusun, daripada kita kebanjiran terus tiap tahun," katanya di posko pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu, Rabu (5/3/2025).

Justru Eti mengaku senang jika pemindahan warga ke rusun bisa segera terealisasikan, agar mereka tidak harus berjibaku dengan bencana yang rutin terjadi itu.