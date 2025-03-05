Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jatinegara Sambut Baik Pemindahan ke Rumah Susun untuk Hindari Banjir

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |19:05 WIB
Warga Jatinegara Sambut Baik Pemindahan ke Rumah Susun untuk Hindari Banjir
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel menyosialisasikan pemindahan warga terdampak banjir ke rumah susun (rusun).

Salah satu warga Jatinegara bernama Eti pun menyambut baik rencana relokasi tersebut, dan berharap pemerintah provinsi (Pemprov) segera membenahi masalah setiap lima tahun sekali ini.

"Ya kalau memang betul mau banget dipindahin ke rusun, daripada kita kebanjiran terus tiap tahun," katanya di posko pengungsian di SDN 01 Kampung Melayu, Rabu (5/3/2025).

Justru Eti mengaku senang jika pemindahan warga ke rusun bisa segera terealisasikan, agar mereka tidak harus berjibaku dengan bencana yang rutin terjadi itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188585//banjir-Fkl9_large.jpg
Menteri Nusron Akui Banjir di Sumatera dan Aceh Karena Hilangnya Pohon-pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380//banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342//banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188311//ancol-ScbV_large.jpg
Foto-Foto Ancol Diterjang Banjir Rob, Gerbang Marina Ditutup Sementara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188306//ancol-2UlW_large.jpg
Banjir Rob Terjang Ancol, Pengelola Angkat Bicara soal Kondisi Terkini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement