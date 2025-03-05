Polri Gelar Trauma Healing Anak Korban Banjir di Jakarta Timur, Fokus Pemulihan Psikologis

Polri Gelar Trauma Healing Anak Korban Banjir di Jakarta Timur. Foto: Dok IST.

JAKARTA – Menghadapi dampak bencana banjir yang melanda beberapa wilayah Jakarta Timur, Polri menggelar kegiatan Trauma Healing bagi anak-anak korban di posko pengungsian.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bag Psikologi SSDM Polri dan Biro SDM Polda Metro Jaya serta Polres Metro Jakarta Timur bertempat di Gelanggang Olahraga Jatinegara Jakarta Timur. Rabu (5/3/2025). Kegiatan Trauma Healing ini bertujuan untuk membantu anak - anak yang trauma akibat bencana banjir melalui pendekatan psikologis yang menyenangkan dan edukatif.

Menurut Kapolsek Jatinegara Kompol Chitya Intania Kusnita, kegiatan ini adalah bentuk konkret dukungan Polri terhadap masyarakat, khususnya anak - anak, dalam memulihkan dampak psikologis pasca bencana.

"Trauma Healing adalah langkah penting untuk memastikan anak - anak yang terdampak bencana bisa kembali merasa aman dan nyaman," ujarnya.

Keberhasilan kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan pendekatan holistik dalam merespons dampak bencana. Diharapkan, dengan kegiatan ini, anak-anak yang terdampak banjir dapat segera pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.