DPW Partai Perindo Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama Bareng Anak Yatim di Menteng

JAKARTA - DPW Partai Perindo Jakarta menggelar buka puasa bersama di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (5/3/2025) sore ini. Selain berbuka puasa, diadakan pula pemberian santunan pada anak disabilitas dan anak yatim piatu.

Gelaran buka puasa tersebut dilakukan sejak pukul 16.00 WIB, yang mana dihadiri oleh Wakil Ketua Umum II Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Waketum III DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun, Ketua DPW Partai Perindo Jakarta Effendi Syahputra, Sekretaris DPW Partai Perindo Jakarta sekaligus anggota DPRD Jakarta Dina Masyusin dan jajaran pengurus Partai Perindo, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang Jakarta. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Perindo, hingga sambutan para petinggi Partai Perindo.

Dilakukan pula pembacaan kitab suci Al-Qur'an oleh Ustaz Bahrul Ulum Al Bantani hingga ceramah oleh KH Syamsuddin. Usai berbuka puasa bersama, dilanjutkan salat Maghrib berjamaah jajaran pengurus Partai Perindo bersama anak Yatim Piatu.

Kegiatan tersebut diwarnai antusias oleh jajaran Partai Perindo bersama anak-anak disabilitas dan anak-anak yatim piatu di Aula DPP Partai Perindo yang mengikuti kegiatan tersebut. Adapun temanya, Sucikan jiwa jernihkan hati, sambut Ramadhan penuh berkah.

Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, sebanyak 44 DPC Partai Perindo di wilayah Jakarta diundang dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus mempererat kesolidan diantara jajaran Partai Perindo.

"Kita dipertemukan tuk saling bersilaturahmi, kita sudah lama tak bertegur sapa, kita bertemu seluruh pengurus DPD, DPC, hingga alumni Caleg. Karena tak kenal maka tak sayang, semangat kebersamaan dan kekeluargaannya sehingga solid dan menjadi lebih dekat pada kemenangan di 2029," ujarnya dalam sambutannya, Rabu (5/3/2025).

Dia menerangkan, dalam mempererat silaturahmi diantara jajaran Partai Perindo, dilakukan pula safari khususnya di DPW Partai Perindo Jakarta ke DPD Partai Perindo di wilayah Jakarta. Dia mewakili DPW Partai Perindo Jakarta menyampaikan permohonan maafnya pada semua jajaran Partai Perindo manakala ada salah dan khilaf.