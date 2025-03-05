Pramono ke Warga Jakarta: Waspada Curah Hujan Tinggi pada 11 hingga 20 Maret 2025

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengimbau masyarakat Jakarta untuk waspada potensi curah hujan tinggi yang diperkirakan 11-20 Maret 2025 sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hal itu disampaikan Pramono usai meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Otista, Jakarta Timur pada Rabu (5/3/2025).

"Sebagai informasi kepada saudara-saudara sekalian, tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret, BMKG memperkirakan bahwa kemungkinan akan ada curah hujan yang tinggi kembali di atas," ujar Pramono.

Pramono berharap prediksi tersebut tidak terjadi karena dirinya telah meminta BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC). Selain itu, apabila terjadi hujan air limpasan agar segera didorong ke laut.

"Karena pengalaman ini, saudara-saudara sekalian, kita ingatkan terlebih dahulu antisipasi kalau itu terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena kami kami juga akan melakukan modifikasi cuaca supaya hujannya tidak di atas, tapi hujannya kita dorong ke laut. Mudah-mudahan apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintah Jakarta akan membawa manfaat bagi kita semua," ungkapnya.

(Awaludin)