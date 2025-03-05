Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono ke Warga Jakarta: Waspada Curah Hujan Tinggi pada 11 hingga 20 Maret 2025

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |19:58 WIB
Pramono ke Warga Jakarta: Waspada Curah Hujan Tinggi pada 11 hingga 20 Maret 2025
Gubernur Jakarta Pramono Anung saat bertemu korban banjir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengimbau masyarakat Jakarta untuk waspada potensi curah hujan tinggi yang diperkirakan 11-20 Maret 2025 sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hal itu disampaikan Pramono usai meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Otista, Jakarta Timur pada Rabu (5/3/2025).

"Sebagai informasi kepada saudara-saudara sekalian, tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret, BMKG memperkirakan bahwa kemungkinan akan ada curah hujan yang tinggi kembali di atas," ujar Pramono.

Pramono berharap prediksi tersebut tidak terjadi karena dirinya telah meminta BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC). Selain itu, apabila terjadi hujan air limpasan agar segera didorong ke laut.

"Karena pengalaman ini, saudara-saudara sekalian, kita ingatkan terlebih dahulu antisipasi kalau itu terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena kami kami juga akan melakukan modifikasi cuaca supaya hujannya tidak di atas, tapi hujannya kita dorong ke laut. Mudah-mudahan apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintah Jakarta akan membawa manfaat bagi kita semua," ungkapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188585//banjir-Fkl9_large.jpg
Menteri Nusron Akui Banjir di Sumatera dan Aceh Karena Hilangnya Pohon-pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380//banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342//banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188311//ancol-ScbV_large.jpg
Foto-Foto Ancol Diterjang Banjir Rob, Gerbang Marina Ditutup Sementara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188306//ancol-2UlW_large.jpg
Banjir Rob Terjang Ancol, Pengelola Angkat Bicara soal Kondisi Terkini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement