Bantu Korban Banjir, Brimob Polda Metro Dirikan Dapur Umum dan Bantu Bersihkan Lumpur

JAKARTA - Brimob Polda Metro Jaya turut membantu masyarakat yang terdampak banjir. Salah satunya adalah dengan mendirikan dapur umum untuk warga.

Dapur umum dirikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan karena dampak banjir.

Selain mendirikan dapur darurat, personel Polri juga membantu masyarakat membersihkan lumpur sisa banjir.

Kegiatan itu dilaksanakan di Kebon Pala, Jakarta Timur. Pembersihan lumpur itu dilakukan bersama dengan para warga.

Dalam hal ini, sebagian besar warga yang mengungsi karena banjir sudah mulai kembali ke rumah masing-masing.

(Puteranegara Batubara)