Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Korban Banjir, Brimob Polda Metro Dirikan Dapur Umum dan Bantu Bersihkan Lumpur

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |20:11 WIB
Bantu Korban Banjir, Brimob Polda Metro Dirikan Dapur Umum dan Bantu Bersihkan Lumpur
Brimob Polda Metro Jaya Dirikan Dapur Umum. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Brimob Polda Metro Jaya turut membantu masyarakat yang terdampak banjir. Salah satunya adalah dengan mendirikan dapur umum untuk warga.

Dapur umum dirikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan karena dampak banjir.

Selain mendirikan dapur darurat, personel Polri juga membantu masyarakat membersihkan lumpur sisa banjir. 

Kegiatan itu dilaksanakan di Kebon Pala, Jakarta Timur. Pembersihan lumpur itu dilakukan bersama dengan para warga. 

Dalam hal ini, sebagian besar warga yang mengungsi karena banjir sudah mulai kembali ke rumah masing-masing.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement