Aksi Polwan Bantu Korban Banjir Jabodetabek: Gelar Trauma Healing hingga Salurkan Bantuan

JAKARTA - Personel Polisi Wanita (Polwan) turun langsung membantu para korban banjir di wilayah Jabodetabek. Mereka memberikan Trauma Healing hingga memberikan kesehatan gratis serta menyalurkan bantuan.

Seperti yang dilakukan oleh, Polwan yang turun langsung ke lokasi banjir di Jalan Adhi Karya, RT 003/05, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak, Rabu (5/3/2025).

Dipimpin oleh Kabag SDM Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Ni Ketut Admayani, para polwan mendistribusikan paket bantuan berupa sembako, beras, mie instan sebanyak 20 dus, minyak goreng, biskuit, air mineral, serta snack untuk anak-anak. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

"Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama ketika mereka sedang mengalami kesulitan akibat musibah seperti banjir ini," ujar AKBP Ni Ketut Admayani saat dikonfirmasi.

Tak hanya memberikan bantuan logistik, Polres Metro Jakarta Barat juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, konseling, dan trauma healing bagi warga yang terdampak, terutama anak-anak. Tim dari Sidokkes Polres Metro Jakarta Barat turun langsung untuk memastikan kesehatan warga tetap terjaga di tengah kondisi banjir yang rentan terhadap berbagai penyakit.

Aksi sosial ini mendapat apresiasi dari warga setempat yang merasa terbantu dengan kehadiran Polwan Polres Metro Jakarta Barat. Dengan semangat kepedulian dan kebersamaan, diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu mereka melewati masa sulit akibat bencana banjir.