Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Polwan Bantu Korban Banjir Jabodetabek: Gelar Trauma Healing hingga Salurkan Bantuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |20:58 WIB
Aksi Polwan Bantu Korban Banjir Jabodetabek: Gelar Trauma Healing hingga Salurkan Bantuan
Aksi Polwan Bantu Korban Banjir Jabodetabek. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Personel Polisi Wanita (Polwan) turun langsung membantu para korban banjir di wilayah Jabodetabek. Mereka memberikan Trauma Healing hingga memberikan kesehatan gratis serta menyalurkan bantuan.  

Seperti yang dilakukan oleh, Polwan yang turun langsung ke lokasi banjir di Jalan Adhi Karya, RT 003/05, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak, Rabu (5/3/2025). 

Dipimpin oleh Kabag SDM Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Ni Ketut Admayani, para polwan mendistribusikan paket bantuan berupa sembako, beras, mie instan sebanyak 20 dus, minyak goreng, biskuit, air mineral, serta snack untuk anak-anak. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

"Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama ketika mereka sedang mengalami kesulitan akibat musibah seperti banjir ini," ujar AKBP Ni Ketut Admayani saat dikonfirmasi. 

Tak hanya memberikan bantuan logistik, Polres Metro Jakarta Barat juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, konseling, dan trauma healing bagi warga yang terdampak, terutama anak-anak. Tim dari Sidokkes Polres Metro Jakarta Barat turun langsung untuk memastikan kesehatan warga tetap terjaga di tengah kondisi banjir yang rentan terhadap berbagai penyakit.

Aksi sosial ini mendapat apresiasi dari warga setempat yang merasa terbantu dengan kehadiran Polwan Polres Metro Jakarta Barat. Dengan semangat kepedulian dan kebersamaan, diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu mereka melewati masa sulit akibat bencana banjir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement