HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polri Izinkan Ratusan Pengendara Motor Lewat Tol Gegara Banjir, Ini Kata Lemkapi

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |21:05 WIB
Polri Izinkan Ratusan Pengendara Motor Lewat Tol Gegara Banjir, Ini Kata Lemkapi
Polisi kawal pemotor masuk tol gegara banjir (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA -  Momen langka terjadi bagi para pengendara motor, mereka diizinkan melintasi Jalan Tol Gabus Ruas Cibitung-Tanjung Priok imbas banjir dengan ketinggian hampir satu meter di jalan arteri sekitar kawasan tersebut. Pihak kepolisian mengawal penuh seluruh pengendara roda dua melintasi tol Cibitung-Tanjung Priok untuk menjamin keselamatannya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengapresiasi kinerja petugas Patroli Jalan Raya (PJR)  Cikampek Korps Lalulintas Polri, karena menolong pengendara yang terjebak banjir di daerah Bekasi. Ratusan pengendara motor diarahkan Polantas untuk masuk tol dengan gratis. 

"Kami melihat Polantas telah hadir sebagai penolong dan pelayan bagi masyarakat. Saat masyarakat butuh bantuan, Polantas dengan cepat hadir melayani dan membantu masyarakat. Polisi menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya untuk menolong masyarakat," kata Edi Hasibuan dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini menambahkan, respon petugas PJR Cikampek dalam membantu masyarakat patut dipuji, karena telah membantu pengendara yang kebingunan saat terjebak banjir di daerah Bekasi.

"Kecepatan petugas PJR Cikampek membantu masyarakat patut kita puji. Kita harapkan pelayanan seperti ini bisa jadi contoh untuk anggota Polri lainnya. Kita yakin kinerja Polantas yang bekerja dengan cepat melayani masyarakat akan mendapat reward dari pimpinan Polri," pungkasnya.

 

