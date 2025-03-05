TNI-Polri Serukan Jaga Kamtibmas di Bulan Ramadhan, Buka Layanan Pengaduan

JAKARTA - Jajaran TNI-Polri bersinergi melakukan pemasangan baliho imbauan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di pintu masuk Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu dalam rangka menjaga kenyamanan sepanjang Bulan Ramadhan.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing dan Komandan Kodim 0502/JU Letkol INF Dony Grendinard serta EGM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri turut serta melakukan pemasangan imbauan kamtibmas tersebut.

Baliho imbauan kamtibmas berisi pesan tentang ajakan menjaga ketertiban dan ketenangan selama Bulan Suci Ramadhan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam hal ini turut disertakan nomor handphone untuk pengaduan masyarakat apabila ingin melaporkan suatu kejadian yang membutuhkan kehadiran dan bantuan dari pihak Kepolisian.

Martuasah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Cooling System untuk mencegah gangguan Kamtibmas, khususnya di bulan Suci Ramadhan serta menjelang libur panjang.