Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

61 Ribu Jiwa Terdampak Banjir bak Lautan Kabupaten Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |22:01 WIB
61 Ribu Jiwa Terdampak Banjir bak Lautan Kabupaten Bekasi
Pantauan Udara Kondisi Banjir di Bekasi. Foto: Pantauan Udara Polri.
A
A
A

KABUPATEN BEKASI – Banjir melanda 51 desa dari 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi, hingga Rabu (5/3/2025). Bencana ini berdampak ke 61.648 jiwa dan 48.207 orang terpaksa mengungsi di 14 titik pengungsian.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkapkan bahwa, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Di antaranya adalah Desa Sukamekar, Desa Buni Bakti, Desa Kedung Pengawas, serta beberapa desa di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu, dan Cibarusah.

“Ada hikmahnya dari musibah ini. Kita jadi tahu ada rumah warga yang sudah tidak layak pakai. Ini akan masuk dalam program 100 hari kerja untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu),” kata Ade usai tinjau lokasi banjir di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Cikarang Timur. 

Ade juga memastikan status tanggap darurat sudah dinaikkan usai banjir di wilayahnya,. Sehingga anggaran bisa segera dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. “Dengan status ini, anggaran bisa langsung disalurkan kepada warga yang membutuhkan,” tegasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, kata Ade, Pemkab Bekasi telah menggerakkan dapur umum dan meningkatkan patroli keamanan di lokasi pengungsian, terutama bagi ibu hamil dan balita yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, distribusi bantuan akan lebih efektif dengan sistem pengantaran langsung ke rumah warga yang kesulitan mengakses posko bantuan.

“Jika ada warga yang kesulitan, kita akan distribusikan door-to-door,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188833/bencana_sumatera-oPbO_large.jpg
Bencana Sumatera, Kebijakan Salah di Masa Lampau Jangan Sampai Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188848/tanggap_darurat_bencana_di_sumbar_diperpanjang-nQm9_large.jpeg
Status Tanggap Darurat Bencana di Sumbar Diperpanjang hingga 22 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188846/kayu_gelondongan_hanyut_saat_banjir_sumatera-60fg_large.jpg
Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut Dimanfaatkan untuk Pemulihan Pascabanjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840/tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188839/banjir-dS6A_large.jpg
Ketua MPU Aceh Ajak Masyarakat Dukung Pemulihan Pascabanjir, Jangan Saling Menyalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380/banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement