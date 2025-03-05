Waketum Perindo Instruksikan Kader Gelar Kegiatan Bermakna di Bulan Ramadhan



JAKARTA - Waketum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun menginstruksikan agar jajaran Partai Perindo, mulai di tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRT menggelar kegiatan berbagi penuh makna di bulan suci Ramadhan 2025 ini.

"Terpenting pesannya, jadi tak hanya sekedar berbuka puasa bersama, kita berharap itu menjadi bermakna," ujarnya pada wartawan di DPP Partai Perindo, Jakarta pada Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, selama bulan suci Ramadhan, DPP Partai Perindo sejatinya melakukan kegiatan berbagi secara rutin sebagai bentuk kepedulian pada sesama, tak terkecuali di bulan Ramadhan 2025 ini. Paling sederhana, berbagi takjil di jalanan lantaran tak sedikit di waktu berbuka puasa, masyarakat berada di jalanan.

"Karena ada banyak masyarakat, teman kita yang di jam buka puasa masih banyak ada di jalan, masih terkena macet dan sebagainya. Partai Perindo dari DPP sendiri, kita sediakan bagi-bagi takjil, itu paling sederhana," tuturnya.

"Lainnya tentu kita dorong mulai dari tingkat DPW, DPD, di Jakarta sendiri sudah ada beberapa rangkaian acara, tak hanya kita di Pusat, tapi juga di daerah melakukan kegiatan serupa," jelas Tama lagi.

Dia menerangkan, diharapkan di bulan penuh keberkahan ini jajaran Partai Perindo di tiap tingkatan kepengurusan melakukan kegiatan penuh makna, tak hanya berbuka bersama, tapi juga berbagi dengan orang membutuhkan. Tak hanya itu, diharapkan di bulan penuh keberkahan ini, Pemerintah Indonesia juga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Maknanya apa, misalnya ajak panti asuhan dan rekan disabilitas, komunitas sebagaimana hari ini kan, kita mau Partai Perindo dalam berbuka puasa itu berbagi dengan masyarakat yang menjadi pihak-pihak yang dianggap kurang beruntung tuk kita berbagi," paparnya.