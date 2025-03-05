Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Buka Puasa Bersama, Ferry Kurnia Sampaikan Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |22:11 WIB
Hadiri Buka Puasa Bersama, Ferry Kurnia Sampaikan Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo
Waketum II Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Waketum II Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menghadiri gelaran buka bersama pengurus DPW Partai Perindo Jakarta bersama anak yatim di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (5/3/2025) sore ini. Dia pun menyampaikan pesan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

"Ibu Ketum memberikan salam takzim pada yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini, dan berpesan bahwa Partai Perindo ke depan, kita akan melakukan transformasi kelembagaan yang ada," ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, Partai Perindo ke depan bakal semakin kuat di tingkat akar rumput. Sebabnya, itu menjadi salah satu konsen dalam aktivitas Partai Perindo yang bertransformasi ke depannya.

"Partai Perindo ke depan akan berubah diri menjadi partai yang betul-betul kuat di tingkat akar rumput. Ini menjadi konsen dari Bu Ketum dalam aktivitas Partai Perindo," tuturnya.

Ferry menerangkan, Partai Perindo bakal terus melakukan kegiatan guna membangun konsolidasi penguatan perangkat struktur kelembagaan dalam aktivitas kepartaian, baik di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun DPRT. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan DPW Partai Perindo Jakarta, yang mana selain sebagai bentuk konsolidasi, sekaligus untuk berbagi bersama anak disabilitas dan anak yatim di bulan suci Ramadhan 2025.

"Tentunya juga paling kita harapkan di DKJ ini, semoga di DKJ menjadi pionir tuk contoh dan saling menguatkan dalam aktivitas kelembagaan yang ada," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
