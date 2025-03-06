Banjir di Bekasi, AHY: Tertibkan Bangunan Liar di Bantaran Kali

JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa penanggulangan banjir di Bekasi bukan hanya diperhatikan dihilir saja. Namun, hulunya juga perlu diterbitkan.

Pasca musibah ini, dia menyebut perlu adanya tindakan tegas untuk menertibkan bangunan liar di bantaran kali.

"Kita harus semakin menertibkan tata ruang termasuk penggunaan lahan yang tidak sesuai tidak boleh ada bangunan, hunian di aliran sungai," kata AHY kepada wartawan di Bekasi, Kamis (6/3/2025).

Selain itu, AHY menyarankan agar lebih banyak dibangun embung untuk menampung air jika curah hujan cukup ekstrim. Dia menyadari bahwa intensi hujan yang tinggi belakang ini dikarenakan karena krisis iklim.

"Kita tahu bahwa ini dampak buruk dari krisis iklim, cuaca ekstrem dan nanti diupayakan dengan operasi modifikasi cuaca, tapi itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit dan butuh berulang," tuturnya.

Ia menambahkan, dalam memitigasi banjir pihaknya sedang membangun tanggul laut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Oleh karena itu, berbagai upaya tadi bagaimana kita mencegah banjir rob, kita sedang rancang seperti apa yang arahkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto bagaimana kita membangun tanggul laut dari utara yang kita anggap juga berkontribusi pada buruknya banjir tahun ini," ucapnya.



(Arief Setyadi )