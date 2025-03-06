Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir di Bekasi, AHY: Tertibkan Bangunan Liar di Bantaran Kali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |20:10 WIB
Banjir di Bekasi, AHY: Tertibkan Bangunan Liar di Bantaran Kali
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa penanggulangan banjir di Bekasi bukan hanya diperhatikan dihilir saja. Namun, hulunya juga perlu diterbitkan.

Pasca musibah ini, dia menyebut perlu adanya tindakan tegas untuk menertibkan bangunan liar di bantaran kali. 

"Kita harus semakin menertibkan tata ruang termasuk penggunaan lahan yang tidak sesuai tidak boleh ada bangunan, hunian di aliran sungai," kata AHY kepada wartawan di Bekasi, Kamis (6/3/2025).

Selain itu, AHY menyarankan agar lebih banyak dibangun embung untuk menampung air jika curah hujan cukup ekstrim. Dia menyadari bahwa intensi hujan yang tinggi belakang ini dikarenakan karena krisis iklim.

"Kita tahu bahwa ini dampak buruk dari krisis iklim, cuaca ekstrem dan nanti diupayakan dengan operasi modifikasi cuaca, tapi itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit dan butuh berulang," tuturnya.

Ia menambahkan, dalam memitigasi banjir pihaknya sedang membangun tanggul laut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Oleh karena itu, berbagai upaya tadi bagaimana kita mencegah banjir rob, kita sedang rancang seperti apa yang arahkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto bagaimana kita membangun tanggul laut dari utara yang kita anggap juga berkontribusi pada buruknya banjir tahun ini," ucapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AHY Banjir Bekasi banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189077/rsud_aceh_tamiang-Jbx7_large.jpg
RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Pascalumpuh Diterjang Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189069/jembatan-p50P_large.jpg
Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068/mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189066/banjir_aceh-AhW8_large.jpg
Banjir di Langsa Aceh, Ketua DPD Kebut Pengiriman Genset hingga Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189057/banjir-6Gt9_large.jpg
Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 969 Orang, 252 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188833/bencana_sumatera-oPbO_large.jpg
Bencana Sumatera, Kebijakan Salah di Masa Lampau Jangan Sampai Terulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement