iNews Media Group Gelar Audiensi Bareng Menko AHY

JAKARTA - iNews Media Group melakukan audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Audiensi digelar di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kamis (6/3/2025).

Pertemuan itu dihadiri langsung Chief Executive Office (CEO) iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo. Angela terlihat tiba bersama jajaran pemimpin redaksi dari iNews Media Group. Pertemuan terlihat berlangsung santai meski membicarakan isu-isu terkini terkait infrastruktur.

Tak hanya itu, bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah beberapa hari ini belakang ini juga menjadi salah satu topik yang dibahas. AHY menyebut kolaborasi kementeriannya dengan iNews Media Group amatlah penting. Dengan kolaborasi bersama media menurutnya apa yang dikerjakan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat.

"Kami juga Tentu membutuhkan support untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang sedang dikerjakan ke arah mana kita akan menuju," kata Agus di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut pria yang juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat itu, kolaborasi bersama iNews Media Group merupakan prinsip yang selalu dipegang. Ia menjamin setiap rupiah yang dikeluarkan di dalam anggaran kementeriannya harus bertanggung jawab.

"Jika kita bisa menyatukan energi bersama ini rasanya pembangunan seberat apapun tantangannya bisa kita lalui," tandasnya.

Secara rinci pertemuan ini dihadiri oleh:

iNews Media Group :