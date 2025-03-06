Silaturahmi Bareng Pimpinan iNews Media Group, Menko AHY: Kolaborasi Penting untuk Masyarakat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar audiensi bersama pimpinan iNews Media Group, Kamis (6/3/025). AHY menyebut kolaborasi bersama iNews sangatlah penting.

Menurutnya, iNews Media Group sebagai salah satu media nasional besar di Indonesia berperan untuk menyampaikan capaian dari pemerintah. Lebih dari itu, media juga menjadi sumber masukan dan kritik.

"Dengan demikian kolaborasi dengan iNews menjadi penting untuk bisa kita mendengarkan itu. Jadi dua arah bukan hanya menjelaskan kepada masyarakat tapi juga mendengarkan apa yang datang dari masyarakat," kata AHY di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

AHY lantas mencontohkan peran media aktif media dalam berkolaborasi dengan pemerintah. Salah satunya misalnya berkaitan dengan adanya kebencanaan. Lewat media, pemerintah juga bisa mendapatkan informasi terkait bencana-bencana yang menimpa. Sementara di sisi pemerintah, bisa langsung bergerak untuk membantu.

"Ketika kita harus menghadapi bencana yang menimpa saudara-saudara kita terutama yang membutuhkan infrastruktur untuk bisa juga melindungi mereka, meringankan beban mereka, sekali lagi kita membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan," tutur AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat itu pun berharap kolaborasi ini terus berjalan. Ia berharap pembangunan pemerintah dapat diketahui masyarakat luas.