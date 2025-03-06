Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1446 H Digelar 29 Maret 2025

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu, 29 Maret 2025. Sidang ini akan menentukan berakhirnya bulan Ramadhan sekaligus menentukan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

"29 Maret (Sidang Isbat)," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad singkat saat dikonfirmasi iNews Media Group, Kamis (6/3/2025).

Sidang Isbat ini akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar yang dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Abu Rokhmad mengatakan dalam sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.

Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam Sidang Isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

“Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik," ujarnya.

Sidang Isbat ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.



(Arief Setyadi )