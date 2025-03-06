Polri Dirikan Dapur Lapangan 24 Jam Penuh untuk Korban Banjir Pondok Gede Permai Bekasi

JAKARTA - Jajaran Brimob Polri mendirikan dapur lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak kebanjiran di Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi.

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, dapur lapangan ini disiapkan untuk menyiapkan makanan bagi seluruh korban banjir.

"Sebagaimana instruksi Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seluruh personel Polri langsung bergerak cepat membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. Di antaranya membangun dapur lapangan dengan menyediakan makan buka Puasa," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

Penyerahan makanan siap saji kepada masyarakat tersebut dibantu oleh Ketua RT setempat.

Untuk Dapur Lapangan Batalyon D Sat Brimob Polda Metro Jaya menyediakan 300 porsi makan siap santap untuk berbuka Puasa kepada masyarakat.