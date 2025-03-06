Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Hasto Pertanyakan Kliennya Tak Keluar Lewat Lobi Usai Berkas Perkara Dilimpahkan ke JPU

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |23:01 WIB
Kubu Hasto Pertanyakan Kliennya Tak Keluar Lewat Lobi Usai Berkas Perkara Dilimpahkan ke JPU
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Penasihat hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mempertanyakan kliennya yang tak keluar via lobi Gedung Merah Putih KPK usai berkas perkaranya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal, Maqdir dan Hasto turun bersama dari lantai dua gedung tersebut. 

"Kami tadi turun secara bersama, tapi nampaknya mas Hasto tidak dibawa melalui pintu depan ini. Saya tidak tahu ada apa. Apakah memang ada sesuatu yang hendak disembunyikan atau saya pikir ini sesuatu yang baru buat saya," kata Maqdir di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/3/2025). 

"Sebab selama ini setiap orang selesai tahap 2 akan selalu diajak keluar bersama-sama, termasuk dengan penasihat hukum," sambungnya. 

Maqdir melanjutkan, terkait pelimpahan berkas ke JPU juga dikhawatirkan menjadi alat untuk menggugurkan praperadilan yang diajukan kliennya. 

"Tentu yang kami khawatirkan adalah bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan oleh penuntut umum untuk mencegah supaya putusan praperadilan tidak terjadi, supaya permohonan praperadilan kami digugurkan," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)

      
