HOME NEWS NASIONAL

UI Bakal Putuskan Nasib Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Besok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |23:58 WIB
UI Bakal Putuskan Nasib Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Besok
Bahlil Lahadalia. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) bakal segera memutuskan nasib gelar Doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia pada Jumat, 7 Maret 2025, besok di Ruang Senat FKUI Salemba, Jakarta Pusat. 

Adapun informasi konferensi pers tertuang dalam surat undangan nomor S-32/UN2.HIP/HMI.03/2025 yang diteken oleh Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Arie Afriansyah. Konferensi pers akan digelar pukul 11.00-11.30 WIB. 

"Universitas Indonesia (UI) akan melaksanakan konferensi pers terkait hasil rapat koordinasi 4 Organ UI terhadap sidang dugaan pelanggaran etik mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Sebagai bentuk komitmen UI dalam menjaga integritas akademik dan etika mahasiswa," tulis pesan dalam surat tersebut dikutip, Kamis (6/3/2025).

Sementara itu terpisah, Arie Afriansyah mengatakan bahwa nasib gelar Doktoral Bahlil Lahadalia akan ditentukan besok. 

"Silahkan hadir besok ya. Salah satunya (nasib gelar Doktoral Bahlil)," ucap Arie singkat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
