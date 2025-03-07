Prabowo Bertemu 8 Taipan Indonesia di Istana Kepresidenan, Siapa Saja?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima delapan konglomerat atau pengusaha besar Indonesia yang memiliki latar bisnis berbeda di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Sebagaimana dikutip dari unggahan media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet tampak Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Delapan konglomerat itu diantaranya Anthony Salim yang memiliki bisnis Salim Group, Sugianto Kusuma merupakan bos Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu pemilik perusahaan Barito Pacific Timber.

Lalu, Boy Thohir yakni Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Kemudian, pengusaha Franky Oesman Widjaja yang merupakan salah satu pemimpin utama di Sinar Mas Group.

Selanjutnya, Dato Sri Tahir pemilik Mayapada Group, James Riadi pemilik Lippo Group, dan Tomy Winata pemilik Grup Artha Graha.