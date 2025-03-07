11.200 Calon Peserta Didik Baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara Jalani CAT

JAKARTA - Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) menggelar ujian dengan metode Computer Assisted Test (CAT), yang diikuti 11.200 calon peserta didik baru Tahun Ajaran Pertama SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Ujian ini digelar di 38 provinsi secara serentak.

"Hari ini kita laksanakan identifikasi gifted children dari 38 provinsi," kata Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia Devie Rahmawati dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Kamis (6/3/2025).

Untuk diketahui SMA KTB dibangun oleh Polri, melalui Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB). Dan untuk pengelolaannya, YKB bekerja sama dengan YPKBI. "Identifikasi gifted children dengan Nusantara Standard Test (NST)," ucap Devie.

Devie mengatakan para calon peserta didik baru SMA KTB rata-rata memeroleh nilai di atas 80 selama duduk di bangku SMP. Calon peserta didik juga rata memiliki IQ di atas 121. "Yang mengikuti ujian, semuanya punya rata-rata nilai SMP di atas 80, IQ di atas 121, juara olimpiade Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)," jelas Devie.

"Top scorer NST akan masuk ke seleksi selanjutnya, untuk masuk SMA Unggulan di jaringan Akademi Kader Bangsa," imbuh Devie.

Sementara itu Co-Founder Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia Dwi A. Yuliantoro menilai kehadiran SMA KTB adalah wujud kepedulin Polri pada kemajuan sektor pendidikan di Indonesia. Tak hanya peduli pendidikan, lanjut Dwi, tapi juga kontribusi menyiapkan pemimpin yang berkualitas untuk memajukan Tanah Air.

"Ini adalah bukti nyata betapa Polri begitu perduli dengan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak bangsa, dan juga menyiapkan para pemimpin masa depan Indonesia," ucap Dwi.