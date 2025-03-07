PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan eks Ketua Umumnya, KH. Said Aqil Siradj sakit. Hal itu sebagaimana dilihat dari unggahan akun Instagram resmi PBNU, @nahdlatululama.

"Mohon doa untuk kesembuhan KH. Said Aqil Siroj," tulis PBNU dalam unggahan yang dimaksud pada Kamis (6/3/2025).

Said Aqil merupakan pernah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, yakni pada periode 2010-2015 dan 2015-2021.

Dalam unggahan tersebut, PBNU tidak menjelaskan secara detail apa yang dialami Said Aqil. Termasuk di mana yang bersangkutan dirawat.

"Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan bisa kembali menjalankan aktivitasnya dalam mendidik dan merawat umat," tulisnya.

(Puteranegara Batubara)