Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri: PSU Pilkada di Papua Gunakan Anggaran APBD

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |10:28 WIB
Mendagri: PSU Pilkada di Papua Gunakan Anggaran APBD
Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua menggunakan dana Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD).

Sebelumnya, pembengkakan anggaran PSU di Papua disorot publik karena terlalu besar. Awalnya, KPU Papua mengajukan anggaran sebanyak Rp 168 miliar untuk penyelenggaraan PSU, lebih besar dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2024 yang sebesar Rp 155 miliar.

"Barusan saya bahas, sebagian besar oke dipenuhi APBD masing-masing. Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang gak efisien daerah itu. SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang gak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran, untuk PSU," kata Tito kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Tito pun mengatakan bahwa Pemerintah Papua mulanya tidak sanggup untuk membiayai PSU. "Saya berusaha tidak dari APBN, tadinya yang Papua mengajukan APBN tapi tadi pagi Saya rapat bahwa Papua sanggup."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193476//pemerintah-mpRW_large.jpg
Ribuan Praja IPDN Dikirim ke Aceh Tamiang, Bersihkan Kantor-Kantor Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192668//mendagri_tito_karnavian-KMT4_large.jpg
Mendagri Sebut Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Rp59 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191058//mendagri_tito_karnavian-VLFr_large.jpg
Kirim 106 Ribu Pakaian untuk Korban Bencana Aceh-Sumatera, Mendagri: Bukan Reject, Full Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190935//mendagri_tito_karnavian-GDIa_large.jpg
Luruskan Polemik Bantuan Malaysia untuk Bencana Aceh, Mendagri Tito Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190392//mendagri_tito_karnavian-ePJH_large.jpg
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri : Cek Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190164//pemerintah-A93a_large.jpg
Pemerintah Soroti Pentingnya Integrasi Data sebagai Pusat Kebijakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement