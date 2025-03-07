Breaking News! Gudang Kardus di Penjaringan Jakut Kebakaran Malam Ini

JAKARTA - Kebakaran Gudang Kardus di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (7/3/2025) malam ini. Petugas Damkar masih berjibaku untuk memadamkan si jago merah.

Alamat lengkap terkait Kebakaran ini terjadi di Jl Karta Jaya V Pluit Penjaringan, Jakarta Utara RT.16/RW.8. Titik kenal, Musholla Nurul Iman atau rel kereta

"Objek Gudang Kardus," tulis keterangan Command Center Gulkalmart Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Tim Damkar pertama kali menerima informasi dari warga sekira pukul 21.43 WIB. Tak berselang lama, tim Damkar bergegas menuju lokasi.