HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Gudang Kardus di Penjaringan Jakut Kebakaran Malam Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |22:41 WIB
Breaking News! Gudang Kardus di Penjaringan Jakut Kebakaran Malam Ini
Kebakaran Pabrik Kardus
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran Gudang Kardus di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (7/3/2025) malam ini. Petugas Damkar masih berjibaku untuk memadamkan si jago merah.

Alamat lengkap terkait Kebakaran ini terjadi di Jl Karta Jaya V Pluit Penjaringan, Jakarta Utara RT.16/RW.8. Titik kenal, Musholla Nurul Iman atau rel kereta

"Objek Gudang Kardus," tulis keterangan Command Center Gulkalmart Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Tim Damkar pertama kali menerima informasi dari warga sekira pukul 21.43 WIB. Tak berselang lama, tim Damkar bergegas menuju lokasi.

