Rumah Padat Penduduk Terbakar di Cengkareng, 18 Mobil Damkar dan 90 Personel Dikerahkan

JAKARTA - Rumah padat penduduk yang berada di Jalan Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar malam ini. Sebanyak 18 unit dan 90 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Objek rumah tinggal,” kata Command Centre Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya Jumat (7/3/2025).

Dalam keterangan itu disebutkan, pihak pemadam mendapatkan informasi pukul 21.35 WIB. Command Centre juga menyebutkan perambatan api saat ini memungkinkan.

“Situasi proses pemadaman, memungkinkan perambatan (merah),” ujarnya.

Untuk memadamkan api, sebanyak 18 unit dan 90 personil pemadam dikerahkan ke lokasi.

“Pengerahan 18 unit dan 90 personel ke lokasi,” jelasnya.

Dari foto yang diterima, terlihat kobaran api dan asapi hitam membumbung tinggi.



(Khafid Mardiyansyah)