HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partai Perindo Terjun Langsung Bantu Warga Terdampak Banjir di Bekasi, Salurkan 8.000 Liter Air Bersih

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |22:58 WIB
Partai Perindo Terjun Langsung Bantu Warga Terdampak Banjir di Bekasi, Salurkan 8.000 Liter Air Bersih
Perindo bantu warga Bekasi
A
A
A

JAKARTA - Jajaran partai perindo terjun langsung melakukan aksi nyata untuk masyarakat terdampak banjir di Kampung Cerewet, Duren Jaya, Kota Bekasi pada Jumat (7/3/2025). Jajaran pengurus partai memberikan bantuan berupa makanan, peralatan kebersihan dan air bersih.

"Alhamdulillah pada hari ini kita berbagi kepada teman-teman di Bekasi beberapa paket makanan untuk buka bersama, kemudian ada juga air bersih kita sediakan 8.000 liter untuk air bersih untuk warga sini dan juga beberapa peralatan kebersihan," kata Ketua Bidang Agama, Inklusi, dan Keberagaman Partai Perindo, Anjas Pramono kepada wartawan.

Dia menjelaskan bantuan air ini bisa dipergunakan untuk membersihkan fasilitas umum warga Kampung Cerewet, seperti rumah ibadah, posyandu yang saat ini tidak bisa berfungsi karena masih terdapat sisa-sisa lumpur pasca banjir. 

"Karena ini nantinya untuk tempat ibadah, posyandu sebagai yang bisa kita lihat ini terendam yang lumayan ektrim sekali hampir 10 CM ketebalan lumpur," tambahnya.

Anjas menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin partai Perindo yang memang selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan. Sebab Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo pun selalu menitipkan pesan kepada kadernya agar selalu hadir di titik musibah.

Halaman:
1 2
      
