Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partai Perindo Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Bekasi, Warga: Alhamdulillah Sangat Membantu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |23:12 WIB
Partai Perindo Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Bekasi, Warga: Alhamdulillah Sangat Membantu
Perindo bantu warga Bekasi
A
A
A

BEKASI - Jajaran pengurus Partai Perindo menyalurkan bantuan langsung ke wilayah terdampak banjir di Kampung Cerewet, Duren Jaya, Kota Bekasi, Jumat (7/3/2025). Bantu berupa perlengkapan keberhasilan dan air bersih yang diberikan tentunya mendapatkan respon positif dari warga.

"Ya Alhamdulillah rekan-rekan dari partai perindo telah datang berkunjung ke wilayah kami di RW 14, kami senang dan mendapat perhatian empati dan simpati dari partai perindo. Kami tentunya mengucapkan banyak banyak terimakasih atas bantuan ini," kata salah satu warga, Darmawan Saleh.

Dia juga bersyukur bahwa partai perindo memberikan makan untuk berbuka puasa. Sebab akses warga pasca dilanda banjir ini menjadi terbatas.

"Alhamdulillah saat ini ini kami sudah menerima bantuan takjil 100 paket ya, dan kami distribusikan ke posyandu, pos jaga di RW insyaallah sebagai besar kami bagikan ke warga," ucapnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement