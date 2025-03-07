Partai Perindo Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Bekasi, Warga: Alhamdulillah Sangat Membantu

BEKASI - Jajaran pengurus Partai Perindo menyalurkan bantuan langsung ke wilayah terdampak banjir di Kampung Cerewet, Duren Jaya, Kota Bekasi, Jumat (7/3/2025). Bantu berupa perlengkapan keberhasilan dan air bersih yang diberikan tentunya mendapatkan respon positif dari warga.

"Ya Alhamdulillah rekan-rekan dari partai perindo telah datang berkunjung ke wilayah kami di RW 14, kami senang dan mendapat perhatian empati dan simpati dari partai perindo. Kami tentunya mengucapkan banyak banyak terimakasih atas bantuan ini," kata salah satu warga, Darmawan Saleh.

Dia juga bersyukur bahwa partai perindo memberikan makan untuk berbuka puasa. Sebab akses warga pasca dilanda banjir ini menjadi terbatas.

"Alhamdulillah saat ini ini kami sudah menerima bantuan takjil 100 paket ya, dan kami distribusikan ke posyandu, pos jaga di RW insyaallah sebagai besar kami bagikan ke warga," ucapnya.