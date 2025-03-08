Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tampang Trio Bandit Penjambret WN Prancis di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Modusnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |07:31 WIB
Tampang Trio Bandit Penjambret WN Prancis di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Modusnya
Tampang Trio Bandit Penjambret WN Prancis di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Modusnya
A
A
A

JAKARTA - Tiga orang berinisial UTA (28), AP (29), dan TM (31) yang melakukan penjambretan terhadap warga negara (WN) Prancis, Parent Marion Marie, di Tanggul Pos 6 Pelabuhan Kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara ditangkap. Sebelumnya, peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP I Gusti Ngurah Putu Krisnha Narayana membeberkan peran masing-masing pelaku.

“Tersangka UTA mengawasi lingkungan sekitar dengan cara berdiri diatas tembok atau tanggul pembatas air laut untuk memastikan situasi aman dan menemani tersangka IM menjual kamera tersebut,” ujarnya Sabtu (8/3/2025).

Sementara untuk tersangka TM juga berperan mengawasi lingkungan saat aksi penjambretan dilakukan. Sedangkan tersangka AP menjadi otak penjambretan juga berpura-pura membantu korban.

“Tersangka AP memiliki niat pertama untuk melakukan perampasan mencari bantuan IM untuk turut serta melakukan perampasan dan mengepung korban dengan anaknya seolah-olah hendak membantu menaikkan ke atas tangga tanggul atau tembok air laut untuk korban mengambil foto-foto,”ujarnya.

“Namun seketika mengeluarkan pisau yang digunakan untuk mengancam korban memberikan uang atau kameranya,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan saat itu korban dan anaknya tengah melakukan aktivitas di sepanjang tanggul. Pelaku berinisial UTA (28), AP (29), dan TM (31) sebelumnya bermodus menawarkan korban naik ke kapal untuk mendapat spot foto yang bagus.

“Kemudian salah satu pelaku menghampiri korban, pelaku bersama para pelaku lainnya. Para pelaku ini menawarkan modus membantu korban naik ke atas tanggul untuk mendapatkan spot foto yang bagus,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (7/3).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189411//istana-AnhX_large.jpg
Viral! Cowok Ini Bikin Istana Hello Kitty Seharga Rp1,3 Miliar untuk Melamar Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189319//viral-CsJj_large.jpg
Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189118//viral-JrvU_large.jpg
Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189093//viral-k6xc_large.jpg
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086//endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement