Tampang Trio Bandit Penjambret WN Prancis di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Modusnya

JAKARTA - Tiga orang berinisial UTA (28), AP (29), dan TM (31) yang melakukan penjambretan terhadap warga negara (WN) Prancis, Parent Marion Marie, di Tanggul Pos 6 Pelabuhan Kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara ditangkap. Sebelumnya, peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP I Gusti Ngurah Putu Krisnha Narayana membeberkan peran masing-masing pelaku.

“Tersangka UTA mengawasi lingkungan sekitar dengan cara berdiri diatas tembok atau tanggul pembatas air laut untuk memastikan situasi aman dan menemani tersangka IM menjual kamera tersebut,” ujarnya Sabtu (8/3/2025).

Sementara untuk tersangka TM juga berperan mengawasi lingkungan saat aksi penjambretan dilakukan. Sedangkan tersangka AP menjadi otak penjambretan juga berpura-pura membantu korban.

“Tersangka AP memiliki niat pertama untuk melakukan perampasan mencari bantuan IM untuk turut serta melakukan perampasan dan mengepung korban dengan anaknya seolah-olah hendak membantu menaikkan ke atas tangga tanggul atau tembok air laut untuk korban mengambil foto-foto,”ujarnya.

“Namun seketika mengeluarkan pisau yang digunakan untuk mengancam korban memberikan uang atau kameranya,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan saat itu korban dan anaknya tengah melakukan aktivitas di sepanjang tanggul. Pelaku berinisial UTA (28), AP (29), dan TM (31) sebelumnya bermodus menawarkan korban naik ke kapal untuk mendapat spot foto yang bagus.

“Kemudian salah satu pelaku menghampiri korban, pelaku bersama para pelaku lainnya. Para pelaku ini menawarkan modus membantu korban naik ke atas tanggul untuk mendapatkan spot foto yang bagus,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (7/3).