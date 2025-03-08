Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mantan Pengacara Anak Bos Prodia Tak Ditahan di Kasus Penggelapan, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |12:25 WIB
Mantan Pengacara Anak Bos Prodia Tak Ditahan di Kasus Penggelapan, Ada Apa?
Mantan Pengacara Anak Bos Prodia Tak Ditahan di Kasus Penggelapan, Ada Apa?
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Evelin Dohar Hutagalung (EDH), mantan pengacara anak bos Prodia Arif Nugroho (AN) terkait kasus penggelapan mobil Lamborghini.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan, penyidik memutuskan belum melakukan penahanan terhadap Evelin.

“Adapun pasca-pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap tersangka EDH, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap EDH. Namun terhadap tersangka EDH dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu (Senin dan Kamis),” kata Ade Safri, Sabtu (8/3/2025).

Ade Safri menerangkan, pemeriksaan terhadap Evelin tersebut dilakukan pada Jumat kemarin di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ia diperiksa selama kurang lebih 4 jam.

“Adapun pemeriksaan terhadap tersangka EDH berakhir pada pukul 18.30 WIB dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam,” jelas dia.

Dalam kasus ini, polisi mengusut dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan Evelin Dohar Hutagalung (EDH), seorang advokat yang diduga menjadi peranatara pengurusan kasus pembunuhan dan kekerasan seksual yang menewaskan remaja putri pada 2024 silam.

Evelin dilaporkan oleh tersangka pembunuhan dan kekerasan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu melalui kuasa hukumnya Pahala Manurung (PM).

"Terlapornya saudari EDH. Sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban (Arif) menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum (pembunuhan) yang korban alami," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Rabu (29/1).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184250//prodia-wzcB_large.jpg
Siaga Cuaca Tak Menentu, Lindungi Kesehatan dan Finansialmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/482/3170471//kesehatan_jantung-MdfD_large.jpeg
Periksa Jantung Sekarang, Hidup Jadi Lebih Tenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/482/3160870//periksa_genomik_gaya_hidup_sehat-eiy4_large.jpeg
Kamu dan Bestie Selalu Bareng? Tapi Tubuh Kalian Belum Tentu Sama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/482/3147636//panel_prohealthy_geriatri_prodia-f6rm_large.jpeg
Sehat di Masa Tua Bukanlah Keberuntungan, Namun Sebuah Keputusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/482/3137619//prodia-hAvj_large.jpeg
Kesehatan sebagai Bentuk Cinta yang Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/338/3124124//hukum-jP5w_large.jpg
Sidang Eksepsi, Kuasa Hukum Minta Anak Bos Prodia Dibebaskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement