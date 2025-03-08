Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Pemalakan Dekat Stasiun Tanah Abang Terekam CCTV, Korban Dibacok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |12:54 WIB
JAKARTA - Kawanan pemalak melakukan aksinya di dekat Stasiun Tanah Abang, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 7 Maret 2025. Dalam rekaman CCTV nampak pelaku membacok korbannya.

Video pemalakan tersebut pun jadi viral di media sosial. Tampak korban mengenakan kaos berwarna hitam menghindari pelaku yang tengah membawa sajam.

Namun, pelaku menbacokkan sajam jenis golok ke arah kepala korban. Korban pun berlari mencoba menyelamatkan diri. Namun, ada satu pelaku lainnya berkaos lengan panjang sambil membawa benda seperti piring di tangannya memukul korban.

Korban pun dikejar pelaku yang tengah membawa sajam, dan korban terus berlari menyelamatkan diri. Terdapat barang korban yang terjatuh pasca dibacok pelaku.

Di situlah, terdapat satu pelaku lainnya yang mengenakan kaos berwarna merah mengambil barang-barang milik korban. Ada pula pelaku lainnya yang seolah mengarahkan agar si pelaku berbaju merah itu mengambil barang korban.

Kapolsek Gambir, Kompol Rezeki R Respati mengatakan, pelaku sudah ditangkap oleh jajaran Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun, dia tak merincikan lebih jauh tentang kronologis peristiwa tersebut.

"Pelaku sudah ditangkap Jatanras Polda Metro Jaya," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2025).
 

(Angkasa Yudhistira)

      
