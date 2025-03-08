Tabrakan Beruntun di Pamulang, 4 Kendaraan Ringsek

JAKARTA - Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Jalan Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, semalam melibatkan 4 kendaraan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Benar telah terjadi kecelakaan lalu lingas di Jalan Cabe Raya semalam melibatkan 4 kendaraan," ujar Kanit Laka Lantas Polres Tangerang Selatan, Ipda Marulloh saat dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, kecelakaan itu melibatkan 1 pengemudi motor matic inisial M (43), 1 pengemudi motor skuter inisial RM (25), 1 pengemudi mobil minibus inisial HAR (29), dan 1 pengemudi mobil hatchback inisial SPA (24). Awalnya, mobil jenis hatchbak melaju dari arah Pondok Cabe ke arah Gaplek melintasi Jalan Cabe Raya.

"Setibanya di lokasi, diduga pengemudi mobil Hatchback inisial SPA kurang konsentrasi sehingga memakan jalur dari arah berlawanan," tuturnya.

Akibatnya, kata dia, pengemudi mobil hatchback itu menabrak bagian belakang kanan minibus hingga dua sepeda motor yang di saat bersamaan melaju dari arah Gaplek menuju ke arah Pondok Cabe. Pengemudi motor matic inisial M mengalami luka ringan pada bagian kaki kirinya.

"Sedangkan keempat kendaraan mengalami kerusakan dan kerugian materi, yaitu motor Matic mengalami kerusakan pada bagian body, motor Skuter mengalami kerusakan pada bagian body, Mobil Minibus mengalami kerusakan pada bagian body kanan belakang, dan Mobil hatchback mengalami kerusakan pada bagian body depan kanan dan kiri," katanya.

(Angkasa Yudhistira)