Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrakan Beruntun di Pamulang, 4 Kendaraan Ringsek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |14:31 WIB
Tabrakan Beruntun di Pamulang, 4 Kendaraan Ringsek
Tabrakan Beruntun di Pamulang, 4 Kendaraan Ringsek (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Jalan Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, semalam melibatkan 4 kendaraan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Benar telah terjadi kecelakaan lalu lingas di Jalan Cabe Raya semalam melibatkan 4 kendaraan," ujar Kanit Laka Lantas Polres Tangerang Selatan, Ipda Marulloh saat dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, kecelakaan itu melibatkan 1 pengemudi motor matic inisial M (43), 1 pengemudi motor skuter inisial RM (25), 1 pengemudi mobil minibus inisial HAR (29), dan 1 pengemudi mobil hatchback inisial SPA (24). Awalnya, mobil jenis hatchbak melaju dari arah Pondok Cabe ke arah Gaplek melintasi Jalan Cabe Raya.

"Setibanya di lokasi, diduga pengemudi mobil Hatchback inisial SPA kurang konsentrasi sehingga memakan jalur dari arah berlawanan," tuturnya.

Akibatnya, kata dia, pengemudi mobil hatchback itu menabrak bagian belakang kanan minibus hingga dua sepeda motor yang di saat bersamaan melaju dari arah Gaplek menuju ke arah Pondok Cabe. Pengemudi motor matic inisial M mengalami luka ringan pada bagian kaki kirinya.

"Sedangkan keempat kendaraan mengalami kerusakan dan kerugian materi, yaitu motor Matic mengalami kerusakan pada bagian body, motor Skuter mengalami kerusakan pada bagian body, Mobil Minibus mengalami kerusakan pada bagian body kanan belakang, dan Mobil hatchback mengalami kerusakan pada bagian body depan kanan dan kiri," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306//kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696//kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171061//kecelakaan-Xsnp_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Lalin Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170997//ledakan-xYqZ_large.jpg
Terungkap Penyebab Ledakan Besar yang Hancurkan 20 Rumah di Pamulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement