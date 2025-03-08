Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bekasi Hujan Lebat Disertai Petir Menggelegar, Warga: Semoga Enggak Banjir Lagi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |15:06 WIB
Bekasi Hujan Lebat Disertai Petir Menggelegar, Warga: Semoga Enggak Banjir Lagi
Bekasi hujan lebat disertai petir menggelegar (Foto : Okezone/Angkasa Y)
BEKASI - Kota Bekasi kembali diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan petir yang menggelegar, Sabtu (8/3/2025).

"Lebat banget hujannya," ujar Tari, slah seorang warga Bantargebang, Bekasi

Dalam unggahan akun Instagram @info.bekasi, hujan deras juga mngguyur sejumlah wilayah lainnya sepeti Jatimurni, dan Jatiasih.

Sejumlah unggahan warga Bekasi di media sosial pun berharap hujan lebat kali ini tidak Kembali mengakibatkan banjir besar seperti beberapa waktu lalu.

"Semoga Bekasi enggak banjir lagi," ujar cuitan warganet.

(Angkasa Yudhistira)

      
