Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sisa Lumpur Tebal Imbas Banjir Bojongkulur, Sulitkan Pengendara Lalui Jalan Vila Nusa Indah Raya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |15:17 WIB
Sisa Lumpur Tebal Imbas Banjir Bojongkulur, Sulitkan Pengendara Lalui Jalan Vila Nusa Indah Raya
Lumpur tebal bikin warga sulit lalui jalan Vila Nusa Indah (Foto : Okezone/Achmad AF)
A
A
A

JAKARTA - Sisa lumpur bekas banjir yang menerjang kawasan Jakarta dan Bekasi masih terlihat tebal di Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi, pada Sabtu (8/3/2025).

Dari pantauan Okezone di lapangan, nampak sisa lumpir bekas banjir masih tercecer di jakan maupun di pekarangan rumah warga. Bahkan, pada sebagian titik, lumpur terlihat tebal.

Kendati masih adanya lumpursisa banjir, para pengendara terlihat kesulitan untuk melalui Jalan Vila Nusa Indah Raya, terkhusus bagi para pengendara roda dua.

Terlihat, seluruh pengendara roda dua berjalan dengan kecepatan sangat rendah. Mereka terlihat hati-hati berjalan di atas lumpur tebal imbas banjir beberapa waktu lalu.

Tak sedikit dari pengendara, mengalami selip ban. Alhasil, mereka harus mendorong. Bahkan, sebagian pengendara terlihat hampir jatuh saat melalui jalan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189041//plta-DkT9_large.jpg
PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189032//banjir-cw5f_large.jpg
Pertamina Terus Jaga Ketersediaan Energi di Wilayah Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188807//banjir-M0hI_large.jpg
Ini Daftar Perusahaan yang Dihentikan karena Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement