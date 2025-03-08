Sisa Lumpur Tebal Imbas Banjir Bojongkulur, Sulitkan Pengendara Lalui Jalan Vila Nusa Indah Raya

JAKARTA - Sisa lumpur bekas banjir yang menerjang kawasan Jakarta dan Bekasi masih terlihat tebal di Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi, pada Sabtu (8/3/2025).

Dari pantauan Okezone di lapangan, nampak sisa lumpir bekas banjir masih tercecer di jakan maupun di pekarangan rumah warga. Bahkan, pada sebagian titik, lumpur terlihat tebal.

Kendati masih adanya lumpursisa banjir, para pengendara terlihat kesulitan untuk melalui Jalan Vila Nusa Indah Raya, terkhusus bagi para pengendara roda dua.

Terlihat, seluruh pengendara roda dua berjalan dengan kecepatan sangat rendah. Mereka terlihat hati-hati berjalan di atas lumpur tebal imbas banjir beberapa waktu lalu.

Tak sedikit dari pengendara, mengalami selip ban. Alhasil, mereka harus mendorong. Bahkan, sebagian pengendara terlihat hampir jatuh saat melalui jalan tersebut.