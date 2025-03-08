Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Jalan Tegar Beriman Cibinong Sempat Kebanjiran

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |15:56 WIB
Hujan Deras, Jalan Tegar Beriman Cibinong Sempat Kebanjiran
Banjir sempat menggenangi Cibinong (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

BOGOR - Jalan Tegar Beriman di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor tergenang air. Banjir tersebut disebabkan oleh saluran drainase yang tersumbat.

Dalam video beredar yang dilihat Okezone, tampak air menggenangi ruas jalan tersebut di tengah cuaca hujan deras. Kendaraan yang melintas terpaksa menurunkan kecepatannya karena ketinggian air sudah mencapai batas sparator jalan.

Terpisah, Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin membenarkan kejadian tersebut. Genangan air disebabkan hujan deras dan ditambah saluran drainase yang tersumbat.

"Iya itu tadi, biasa drainasenya," kata Jalaludin dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2025).

Tim BPBD sudah mendatangi lokasi untuk membersihkan drainase agar air terbuang. Saat ini, genangan tersebut sudah surut dan lalu lintas normal.

"Tadi sudah ke sana, dibersihkan. Sudah, sudah (surut)," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan Deras Cibinong Banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189041//plta-DkT9_large.jpg
PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189032//banjir-cw5f_large.jpg
Pertamina Terus Jaga Ketersediaan Energi di Wilayah Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188807//banjir-M0hI_large.jpg
Ini Daftar Perusahaan yang Dihentikan karena Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement