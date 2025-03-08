Hujan Deras, Jalan Tegar Beriman Cibinong Sempat Kebanjiran

BOGOR - Jalan Tegar Beriman di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor tergenang air. Banjir tersebut disebabkan oleh saluran drainase yang tersumbat.

Dalam video beredar yang dilihat Okezone, tampak air menggenangi ruas jalan tersebut di tengah cuaca hujan deras. Kendaraan yang melintas terpaksa menurunkan kecepatannya karena ketinggian air sudah mencapai batas sparator jalan.

Terpisah, Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin membenarkan kejadian tersebut. Genangan air disebabkan hujan deras dan ditambah saluran drainase yang tersumbat.

"Iya itu tadi, biasa drainasenya," kata Jalaludin dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2025).

Tim BPBD sudah mendatangi lokasi untuk membersihkan drainase agar air terbuang. Saat ini, genangan tersebut sudah surut dan lalu lintas normal.

"Tadi sudah ke sana, dibersihkan. Sudah, sudah (surut)," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)