Tragis, Emak-Emak Tewas Tertabrak KRL di Perlintasan Pasar Anyar Bogor

BOGOR - Seorang ibu tewas usai tertabrak KRL Commuter Line di perlintasan Pasar Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jasad korban kecelakaan itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk identifikasi.

Kasi Humas Polres Bogor Iptu Eko Agus mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.45 WIB. Awalnya, petugas perlintasan melihat korban hendak melintas dari arah Jalan MA Salmun menuju Pasar Anyar.

"Saksi sempat memberitahu korban bahwa ada kereta yang melintas dari arah Stasiun Bogor ke arah Jakarta," kata Eko, Sabtu (8/3/2025).

Namun, korban tidak mengindahkan peringatan petugas dan tetap berlari menyeberangi rel. Nahas, kereta yang sudah langsung menyambar korban.

"Korban masih tetap berjalan, sampai korban tertabrak oleh kereta," ujarnya.