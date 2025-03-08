Polisi Selidiki Kematian Ibu dan Anak Dalam Toren di Jakbar

JAKARTA - Seorang ibu, TSL (59) dan anak perempuannya, ES (35) ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam toren air kawasan Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan.

"Betul (ada temuan jenazah ibu dan anak) di dalam toren air, diduga korban pembunuhan," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, tim Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian. Polisi juga tengah memeriksa saksi-saksi guna mengungkap peristiwa itu, termasuk kronologi temuan jenazah keduanya.

Polisi, kata dia, telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap kasus tersebut. Adapun keduanya diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan luka pada tubuh keduanya.

"Ada (lukanya pada tubuh jenazah kedua korban), saat ini masih didalami lebih lanjut," katanya.

(Arief Setyadi )