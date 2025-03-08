Hujan Deras, Jalan di Mampang Depok Terendam Banjir Sore Ini

DEPOK - Banjir menggenangi jalan di Mampang, Depok pada Sabtu (8/3/2025) sore ini. Banjir tersebut terjadi setelah kawasan Depok sejak siang diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Berdasarkan pantauan, banjir terlihat tak jauh dari perempatan Mampang, Depok. Imbas banjir, kemacetan panjang terjadi di sekitaran lokasi.

Pasalnya, banyak kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang ragu ingin melintasi jalan tersebut, dan memilih untuk memutar balik dan mencari jalan alternatif lainnya.

Namun, banyak pula pengendara motor yang memaksakan lewat jalan tersebut. Tak sedikit dari pengendara motor yang melintas, kendaraannya mati di tengah jalan dan mengharuskan mendorongnya.

Sementara, banyak pemilik maupun karyawan di sejumlah ruko di sekitar jalan tersebut berjibaku agar genangan air yang berada di jalan tidak meluap ke dalam.

Hingga berita ini ditulis, hujan dengan intensitas ringan masih mengguyur jalan Raya Sawangan, tepatnya di daerah Mampang Depok ini.

(Arief Setyadi )