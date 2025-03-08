Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Jalan di Mampang Depok Terendam Banjir Sore Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |17:08 WIB
Hujan Deras, Jalan di Mampang Depok Terendam Banjir Sore Ini
Banjir di Mampang, Depok (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Banjir menggenangi jalan di Mampang, Depok pada Sabtu (8/3/2025) sore ini. Banjir tersebut terjadi setelah kawasan Depok sejak siang diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

Berdasarkan pantauan, banjir terlihat tak jauh dari perempatan Mampang, Depok. Imbas banjir, kemacetan panjang terjadi di sekitaran lokasi.

Pasalnya, banyak kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang ragu ingin melintasi jalan tersebut, dan memilih untuk memutar balik dan mencari jalan alternatif lainnya.

Namun, banyak pula pengendara motor yang memaksakan lewat jalan tersebut. Tak sedikit dari pengendara motor yang melintas, kendaraannya mati di tengah jalan dan mengharuskan mendorongnya.

Sementara, banyak pemilik maupun karyawan di sejumlah ruko di sekitar jalan tersebut berjibaku agar genangan air yang berada di jalan tidak meluap ke dalam.

Hingga berita ini ditulis, hujan dengan intensitas ringan masih mengguyur jalan Raya Sawangan, tepatnya di daerah Mampang Depok ini.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan depok banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189400/prabowo_subianto-d5zn_large.jpg
Prabowo Didampingi Mualem Tinjau Pengungsi di Aceh Tamiang, Disambut Salawat Badar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189296/kapolri-OrJW_large.jpg
Breaking News! Kapolri Ungkap Sudah Ada Tersangka Kasus Gelondongan Kayu di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189116/petugas_membersihkan_material_longsor_yang_menutupi_jalan_di_tapanuli_utara-iD3v_large.jpg
Perbaikan Infrastruktur di Sumut, 163 Titik Longsor dan 18 Jalan Ambles Telah Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189077/rsud_aceh_tamiang-Jbx7_large.jpg
RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Pascalumpuh Diterjang Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189069/jembatan-p50P_large.jpg
Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068/mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement