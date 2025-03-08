Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Komplotan Pemalak di Dekat Stasiun Tanah Abang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |18:40 WIB
Polisi Buru Komplotan Pemalak di Dekat Stasiun Tanah Abang
Ilustrasi (Foto: Dok)
JAKARTA - Polisi menyatakan tengah memburu komplotan pemalak yang melakukan aksinya pada seorang pria hingga membacoknya sampai terluka di kawasan dekat Stasiun Tanah Abang, Gambir, Jakarta Pusat. Sejauh ini, baru satu pelaku yang berhasil diciduk polisi.

"Sudah ditangkap satu orang pelaku inisial AI, satu orang lagi masih dilakukan pengejaran," ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, saat kejadian, pelaku sempat membacok korban terluka. Pasalnya, pelaku meminta uang dan handphone milik korban yang berprofesi sebagai karyawan swasta, hanya saja korban enggan memberikan handphonenya dan hanya mau menyerahkan uang sebesar Rp100 ribu.

"Pelaku ditangkap pada hari Jumat, 7 Maret 2025 kemarin sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Jati Baru kawasan Pasar Tanah Abang, Tanah Abang, Jakarta Pusat," tuturnya.

Ia menambahkan, pelaku lantas mengambil uang milik korban, pelaku juga menarik handphone korban hingga handphone korban terjatuh karena berusaha mempertahankannya. Kepada polisi, pelaku yang telah ditangkap itu mengaku melakukan aksinya itu untuk bisa membeli minuman keras.

(Arief Setyadi )

      
