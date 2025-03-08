Pemprov DKI Salurkan 7 Ton Beras dan Paket Sembako untuk Korban Banjir Bekasi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bank DKI menyalurkan 7 ton beras dan paket sembako untuk meringankan warga penyintas banjir di Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, banjir Bekasi beberapa waktu lalu menyebabkan puluhan ribu orang terdampak.

Adapun penyerahan secara simbolis diberikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali didampingi Kabiro Kerjasama Daerah, Marulina Dewi diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe.

Sekda Marullah menyampaikan keprihatinan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas musibah banjir yang terjadi di Bekasi. Ia berharap, kepedulian sesama kota aglomerasi dapat terus terjalin dan saling membantu, khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

"Pak Gubernur menyampaikan keprihatinan atas musibah banjir, sama seperti yang terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan musibah ini bisa segera kita tangani dengan baik,”ujar Marullah, Sabtu (8/3/2025).

“Kemudian, sebagai kota aglomerasi, kepedulian ini menjadi penting bagi kita. Hari ini mungkin di antara kita ada yang saling membutuhkan dan kita harus saling peduli," lanjut Marullah.

Marullah mengatakan, terdapat beberapa bantuan yang dikirim Pemprov DKI Jakarta, yaitu 342 Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri dari 200 personel Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 87 personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kota Administrasi Jakarta Pusat, 15 personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, serta 40 personel Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

"Kemudian, tambahan personel juga dikerahkan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, dan BPBD DKI Jakarta. Kami juga mengirimkan truk sampah, toilet portable, truk tanki air kotor, bus toilet mobile, dan mobil semprot Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Lalu, kami juga mengirimkan tujuh ton beras," pungkasnya.