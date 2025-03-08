Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Obat Terlarang, Pemotor di Bogor Nekat Tabrak Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |17:36 WIB
Bawa Obat Terlarang, Pemotor di Bogor Nekat Tabrak Polisi
Dua pemuda yang tabrak polisi ditangkap (Foto: Dok Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan dua pemuda yang membawa ratusan butir obat terlarang di sekitaran Alun-Alun, Kota Bogor. Keduanya sempat menabrak anggota polisi hingga terluka di bagian tangan.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko Agus mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 7 Maret 2025. Awalnya, polisi sedang patroli rutin siang di sekitar Alun-Alun Bogor hendak memberhentikan motor dengan nomor polisi F 2877 UAP.

"Diberhentiin tetapi tidak mau," kata Eko dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2024).

Bahkan, motor yang kendarai pria berinisial EP (24) yang membonceng rekannya GS (26) justru menabrak anggota. Tidak sampai di situ, GS juga berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh polisi.

"Petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement