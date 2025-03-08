Bawa Obat Terlarang, Pemotor di Bogor Nekat Tabrak Polisi

BOGOR - Polisi mengamankan dua pemuda yang membawa ratusan butir obat terlarang di sekitaran Alun-Alun, Kota Bogor. Keduanya sempat menabrak anggota polisi hingga terluka di bagian tangan.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko Agus mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 7 Maret 2025. Awalnya, polisi sedang patroli rutin siang di sekitar Alun-Alun Bogor hendak memberhentikan motor dengan nomor polisi F 2877 UAP.

"Diberhentiin tetapi tidak mau," kata Eko dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2024).

Bahkan, motor yang kendarai pria berinisial EP (24) yang membonceng rekannya GS (26) justru menabrak anggota. Tidak sampai di situ, GS juga berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh polisi.

"Petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku," jelasnya.