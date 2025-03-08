Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Bang Jago Palak Korban Dekat Stasiun Tanah Abang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |19:28 WIB
Kronologi Bang Jago Palak Korban Dekat Stasiun Tanah Abang
Ilustrasi pemalakan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap kronologi dugaan kasus pemalakan yang dilakukan di dekat Stasiun Tanah Abang, Gambir, Jakarta Pusat. Di mana, pelaku nekat membacok korbannya hingga terluka.

"Awalnya, korban dengan saksi sedang berjalan menuju Stasiun Kereta Api Tanah Abang, tiba-tiba korban diberhentikan oleh terlapor sebanyak 1 orang dengan membawa senjata tajam berupa golok," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, pelaku saat menghentikan korban di sekitar Stasiun Tanah Abang langsung memaksa korban menyerahkan barang-barang berharga milik korban. Korban mencoba mempertahankan barang-barang miliknya berupa handphone, dompet dan tas barang-barang belanjaan.

"Karena tidak berhasil merampas barang-barang milik korban, terlapor melukai korban di bagian kepala dan pinggang dengan sajam berupa golok," tuturnya.

 

