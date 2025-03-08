Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Emak-Emak Jualan di Sekitar Stadion Tangerang: Laris Manis!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |18:13 WIB
Cerita Emak-Emak Jualan di Sekitar Stadion Tangerang: Laris Manis!
Emak emak gembira dagang di stadion Tangerang dagangannya laris manis (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sri Wahyuni (46), emak-emak pengusaha makanan ringan pelaku UMKM dari Tangerang mendapatkan kesempatan berjualan di dalam stadion selama pertandingan PNM Liga Nusantara 2024/2025 berlangsung. Dirinya pun mengaku mengalami lonjakan omzet yang luar biasa.

“Alhamdulillah, berkah, tadi laris manis sampai habis,” ujar Sri, seperti dikutip, Sabtu (8/3/2025). 

Dirinya menrupakan alah tu nasabah PNM Mekaar. Keikutsertaan mereka dalam event Liga Nusantaran memberikan pengalaman berharga dan peningkatan pendapatan yang signifikan.

Ia mengtakan telah mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga reward dari PNM berupa perjalanan ibadah umrah pada Desember 2024. Dan dengan kehadirannya di PNM Liga Nusantara, omzet penjualannya mencapai Rp1 juta dalam satu hari pertandingan.

Selain Sri, masih banyak nasabah PNM Mekaar lainnya turut merasakan peningkatan penjualan serta kesempatan memperluas jaringan usaha mereka. Tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga pengalaman berharga dalam mengelola bisnis di tengah acara besar.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa partisipasi PNM di Liga Nusantara bukan sekadar sebagai sponsor, melainkan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Setiap pertandingan di Liga Nusantara menjadi peluang bagi nasabah kami untuk memasarkan produk mereka dan merasakan langsung dampak positifnya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tangerang Pedagang UMKM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189293//umkm-RmQE_large.jpg
UMKM Kuat Jadi Fondasi Ekonomi Rakyat, Inovasi Tak Pernah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188456//kerupuk_pink-jOSm_large.jpg
Viral, Single Mom Jualan Kerupuk Pink dengan Motor Besar Bergambar Hello Kitty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465//thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463//maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement