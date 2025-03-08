Cerita Emak-Emak Jualan di Sekitar Stadion Tangerang: Laris Manis!

JAKARTA - Sri Wahyuni (46), emak-emak pengusaha makanan ringan pelaku UMKM dari Tangerang mendapatkan kesempatan berjualan di dalam stadion selama pertandingan PNM Liga Nusantara 2024/2025 berlangsung. Dirinya pun mengaku mengalami lonjakan omzet yang luar biasa.

“Alhamdulillah, berkah, tadi laris manis sampai habis,” ujar Sri, seperti dikutip, Sabtu (8/3/2025).

Dirinya menrupakan alah tu nasabah PNM Mekaar. Keikutsertaan mereka dalam event Liga Nusantaran memberikan pengalaman berharga dan peningkatan pendapatan yang signifikan.

Ia mengtakan telah mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga reward dari PNM berupa perjalanan ibadah umrah pada Desember 2024. Dan dengan kehadirannya di PNM Liga Nusantara, omzet penjualannya mencapai Rp1 juta dalam satu hari pertandingan.

Selain Sri, masih banyak nasabah PNM Mekaar lainnya turut merasakan peningkatan penjualan serta kesempatan memperluas jaringan usaha mereka. Tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga pengalaman berharga dalam mengelola bisnis di tengah acara besar.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa partisipasi PNM di Liga Nusantara bukan sekadar sebagai sponsor, melainkan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Setiap pertandingan di Liga Nusantara menjadi peluang bagi nasabah kami untuk memasarkan produk mereka dan merasakan langsung dampak positifnya,” ujarnya.