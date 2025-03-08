Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Luka di Tubuh Ibu-Anak yang Tewas di Dalam Toren Air

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |18:17 WIB
Ada Luka di Tubuh Ibu-Anak yang Tewas di Dalam Toren Air
Ada Luka di Tubuh Ibu-Anak yang Tewas di Dalam Toren (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat ibu berinisial TSL (59) dan putrinya, ES (35) yang ditemukan tewas di dalam toren air di Tambora, Jakarta Barat. Polisi menyebut ada luka di tubuh korban.

“Ada (luka),” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan kepada wartawan Sabtu (8/3/2025).

Arfan menjelaskan bahwa jenazah korban ditemukan di dalam toren air di rumahnya pada Jumat 7 Maret 2025 dini hari. Ia belum merinci terkait penemuan jasad ibu dan anak itu.

"Diduga korban pembunuhan," ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, kedua jasad sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Pihaknya masih melakukan serangkaian pendalaman termasuk terduga pelaku.

“(Pelaku) lidik,” kata dia.

(Angkasa Yudhistira)

      
