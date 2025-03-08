Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Air Kali Meluap Jebol Rumah, Pemilik Sempat Terbawa Arus di Depok

Iyung Rizki , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |19:44 WIB
Air Kali Meluap Jebol Rumah, Pemilik Sempat Terbawa Arus di Depok
Air kali meluap jebol tembok rumah warga di Depok (Foto: IG Depok24jam)
A
A
A

DEPOK - Tak kuat menahan luapan air kali, sebuah rumah di Perumahan RGS, Kampung Benda, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat jebol, Sabtu (8/3/2025). Pemilik rumah sempat terseret derasnya arus banjir.

Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah warga meluap. Dinding tembok yang tak kuat menahan derasnya air akhirnya jebol.

Pemilik rumah yang berada di dalamnya sempat terbawa derasnya air. Beruntung korban selamat, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Nurdin, salah seorang warga mengatakan, selain disebabkan derasnya curahnya hujan, meluapnya air kali juga disebabkan turap yang berada di samping rumah warga runtuh dan menutup aliran air. Untuk sementara waktu, pemilik rumah diungsikan ke rumah tetangga yang tak terdampak banjir.

(Arief Setyadi )

      
