HOME NEWS MEGAPOLITAN

Program Sarapan Gratis Pram-Doel Diganti Jadi Renovasi Kantin Sekolah, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |20:10 WIB
Program Sarapan Gratis Pram-Doel Diganti Jadi Renovasi Kantin Sekolah, Ada Apa?
Gubernur Jakarta Pramono Anung (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menuturkan program sarapan bergizi gratis bagi anak sekolah yang sempat dicanangkan saat kampanye pemilihan gubernur batal dilaksanakan. Pasalnya, kata Pramono, makan bergizi gratis ditangani oleh pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu yang mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Pram di acara bukber dan bubaran Timsesnya, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami samina watona ikut itu,” sambung dia.

Meski begitu, Pram menerangkan hal itu akan berubah bentuk. Pram menggantinya dengan program renovasi kantin sekolah.

“Maka, untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” ujar dia.

“Sehingga kantin ini akan mempunyai fasilitas yang lebih baik dan itu akan menjadi tanggung jawab dengan jumlah yang sama yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta. Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan,” jelas dia.

(Arief Setyadi )

      
