Banjir Rendam Sejumlah Perumahan di Tangsel, Berikut Lokasinya

JAKARTA - Sejumlah perumahan di Tangerang Selatan (Tangsel) terendam banjir pada Sabtu (8/3/2025) sore. Banjir terjadi imbas guyuran hujan yang deras sejak siang tadi.

"Update pukul 17.10 WIB, (terdapat) 7 genangan di sekitar kota Tangerang Selatan," kata Danton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiriyawan dalam keterangannya.

Titik pertama ada di Perumahan Bukit Pamulang Indah (BPI) di Pamulang Timur. Ketinggian genangan 30 cm. Sementara, yang terdampak sebanyak 120 kepala keluarga (KK).

"Penyebab meluapnya aliran kali Pinus BPI," ujarnya.

Titik kedua, terdapat di Pinus Pamulang Barat dengan ketinggian 40 cm. Adapun, sebanyak 100 KK yang terdampak. Banjir disebabkan meluapnya aliran kali Pinus BPI.

Banjir di titik ketiga berada di Jalan Kemuning RW 5 Pamulang Barat, dengan ketinggian 30 CM. Penyebab, curah hujan deras dan kurang bagusnya saluran drainase.