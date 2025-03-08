Nestapa Korban Banjir Bekasi: Pasokan Air dan Listrik Mati Sudah 3 Hari

JAKARTA - Pasokan listrik dan air dilaporkan masih mati pascabanjir yang merendam kawasan pemukiman di Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Senin 3 Maret 2025 lalu. Matinya pasokan listrik dan air membuat warga sulit melakukan aktivitas.

Hal itu seperti yang dialami warga Bojong Kulur, Dinda (17). Ia mengaku kesulitan menjalani aktivitas akibat terputusnya pasokan listrik dan air, meski banjir telah surut.

"Iya ngerasa terganggu banget. Apalagi, air susah sampai sekarang," kata Dinda saat berbincang di Jalan Anggrek, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/3/2025).

Kendati demikian, Dinda mengaku terpaksa membeli jasa cuci baju untuk membersihkan pakaiannya. Untuk makan, kata Dinda, dirinya mengandalkan bantuan dari para relawan.

"Kalau makan sih seadanya. Paling ambil nasi kotak (bantuan) kayak gini," tutur Dinda.