Sarapan Gratis Kandas, Pramono Umbar Janji Politik Lainnya Segera Dipenuhi

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebutkan dirinya bersama Wakil Gubernur Rano Karno akan segera menyelesaikan apa yang mereka janjikan saat kampanye di Pilgub 2024 lalu. Meski, sarapan gratis yang sempat digemborkan saat kampanye kandas diganti dengan renovasi kantin sekolah.

Mulanya, Pramono membeberkan sejumlah janjinya yang sudah dilakukan sejak dilantik pada 20 Februari lalu.

“Alhamdulillah sekarang ini apa yang menjadi janji-janji politik akan segera kita penuhi. Pemutihan ijazah sudah, tinggal nanti seremoninya lah tapi udah selesai. Jadi semua ijazah yang tertahan di Jakarta kita akan putihkan semua,” kata Pramono di acara bukber dan bubaran Timsesnya, di Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (8/3/2025).

“Termasuk yang sudah 10 tahun, 15 tahun, pokoknya semuanya kita putihkan. Pemerintah yang akan mengambil alih tanggung jawabnya. Yang kedua, Kampung Bayam kemarin sudah,” sambung dia.

Pramono menuturkan, untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan segera terealisasikan. “KJP satu kali putaran rapat di Pemda Jakarta Insyallah akan segera selesai. Jadi Jakarta akan kembali menerima kurang lebih sama di gubernur definitif yang terakhir. Jadi, di atas 720 ribu, kemarin ternyata yang dibagi itu 400 ribu. Dan memang kalau tidak dengan keras untuk dilakukan itu ya nggak akan bisa,” ujar dia.

Sementara itu, ia juga akan menyelesaikan janjinya terkait taman yang beroperasi 24 jam. “Kemudian, taman-taman yang saya janjikan untuk dibuka dan Bang Dul janjikan untuk dibuka 24 jam, segera juga kita akan lakukan dan lain-lain dan lain-lain. Karena saya sudah membaca kembali, saya melihat kembali perjalanan ini kayaknya tidak ada janji yang berlebihan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )