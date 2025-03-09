Antusiasme Mudik Gratis Pemprov Tinggi, Wagub Rano Sebut Buka Peluang Tambah Kuota

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno atau akrab disapa Bang Doel membuka peluang bagi Pemprov untuk membuka kembali kuota tambahan untuk mudik lebaran tahun 2025. Hal ini menyusul tingginya antusiasme masyarakat yang ikut serta dalam program ini.

Bang Doel menyampaikan, bahwa kuota yang disediakan Pemprov Jakarta sebanyak 22 ribu tiket, langsung ludes diburu warga. Padahal, kata dia, Pemprov baru membuka pendaftarannya pada hari ini, Sabtu (8/3).

"Tadi saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman media, bang hari ini pendaftaran membludak. Kira-kira akan ada lagi gak, ada kuota lagi gak? Saya bilang insyaallah," cerita Bang Doel saat buka bersama sekaligus pembubaran Tim kampanye Pramono-Rano di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Penambahan kuota ini masih dalam proses pembahasan. Bang Doel mengaku pihak Pemprov tidak mengalami kendala dari segi anggaran jika untuk membuka kembali kuota tambahan tersebut.

"Kendalanya bukan di anggaran, tapi di pengadaan bus. Kita sudah menggunakan 650 bus, 40 truk untuk mengangkat motor, nah jadi ini artinya antusias masyarakat untuk pulang mudik dengan mudik gratis Pemda DKI itu tersambutkan dengan baik," pungkasnya.



(Awaludin)