SIM Keliling di Jakarta Hanya Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Cek Jadwalnya

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta, pada hari ini, Minggu (9/3/2025).

Melansir dari akun media sosial resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling hari ini hanya beropasi di dua lokasi, mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB. Berikut lokasinya:

Jaktim : Jalan Raden Inten Kalimalang samping gerai makan cepat saji Duren Sawit

Jaksel : Tidak ada pelayanan