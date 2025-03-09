Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Cara Jitu Wagub Rano Antisipasi Tawuran di Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |08:48 WIB
Begini Cara Jitu Wagub Rano Antisipasi Tawuran di Jakarta
Tawuran remaja (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno atau Bang Doel menyebutkan, salah satu cara mengantisipasi aksi tawuran yang kerap terjadi di Jakarta dengan melihat inti permasalahannya. Pasalnya, banyak pelaku tawuran merupakan orang putus sekolah dan pengangguran.

"Kemarin saya sengaja berkunjung ke daerah Cipinang (Jakarta Timur), karena terindikasi tawuran kampung disana cukup tinggi," ujarnya pada wartawan di Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, aksi tawuran kerap terjadi di Jakarta, tak terkecuali di kawasan Cipinang yang dikunjunginya kemarin. Disitu, terindikasi kerap terjadi aksi tawuran, malahan ada informasi yang menyebutkan aksi tawuran dijadikan konten hingga sebagainya, yang mana dinilainya sangat memprihatinkan dan memberikan.

Sebabnya, kata dia, hal tak baik itu bisa menjadi contoh untuk aksi tawuran lainnya. Kala di Cipinang, dia pun berdiskusi dengan berbagai pihak, khususnya guna mencari tahu inti persoalan aksi tawuran yang kerap terjadi itu.

"Kemarin kita ketemu dengan kelompok-kelompok itu, yuk kita ngobrol permasalahan apa sih? Inti permasalahan misalnya ekonomi, banyak yang tidak kerja, putus sekolah banyak," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183873//pemuda_hendak_tawuran_di_ciputat-Hjz0_large.jpg
Bawa Celurit hingga Cairan Berbahaya, Sejumlah Pemuda di Ciputat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement